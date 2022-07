Napoli, partnership con Sorare: gli azzurri nel fantasy-football

Una nuova partnership per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: come annunciato dal club attraverso i canali ufficiali, gli azzurri hanno instaurato un nuovo rapporto commerciale con Sorare, game platform di fantacalcio basato sulla proprietà di carte digitali identificate come token non fungibili. La partnership consentirà al Napoli di accrescere il proprio raggio di azione, coinvolgendo nuovi audience e appassionati: gamer di mercati come America e Asia, nei quali Sorare sta crescendo rapidamente. Tale accordo comporterà anche una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili.

«Siamo molto contenti che Sorare diventi uno dei nostri global sponsor: è un passo avanti nella crescita del club, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cerchiamo sempre nuove opportunità per sfruttare al meglio le nuove tecnologie, per migliorare l’esperienza dei tifosi e aiutare i nostri club a interagire meglio con il pubblico internazionale. Questa partnership ha un enorme potenziale e siamo impazienti di lanciare le prime carte in vista dell’inizio della stagione 2022/23», le parole di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli.