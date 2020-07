LEGGI ANCHE

Una serata targataquella di ieri sera al “Lido Gabbiano Beach” di Ischia, in occasione del compleanno della moglie di Faouzi Ghoulam . I calciatori azzurri presenti hanno assaggiato le prelibatezze della nota pasticceria Poppella, così anche Kalidou, Dries, Davidhanno vestito i panni dei pasticcieri.Gli azzurri hanno sfornato i famosi “fiocchi di neve” sotto l'occhio attento del maestro. Un party “total white” - come era stato anche per i festeggiamenti della- all'insegna della buona musica e di un buffet di dolci molto ricco e gustoso. «Sono dei campioni dentro e fuori al campo» le parole di Ciro Poppella «Sono tutti molto umili e legati alla maglia che indossano e alla città dove vivono».