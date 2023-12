Napoli, la palla viaggia veloce: azzurri primi per passaggi in Serie A

La stagione dello scudetto sulla maglia non è cominciata nel migliore dei modi, ma nel dna del Napoli oggi di Walter Mazzarri c'è ancora una circolazione di palla che aveva fatto innamorare l'Europa lo scorso anno. Gli azzurri sono infatti primi in Serie A per numero di passaggi realizzati con la palla in gioco: ben 8613, con l'84,8% dei passaggi completati da Lobotka e compagni.

Sul podio del campionato anche l'Inter capolista (84,6%) e la Lazio di Sarri, subito davanti al Bologna rivelazione di Thiago Motta (84,3%). Giovanni Di Lorenzo è l'azzurro con più passaggi effettuati (950).