LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allenamento al pomeriggio, una vera e propria novità targataper avvicinare il gruppo azzurro alla sfida di sabato contro l'Inter. Poi tutti a cena per ritrovarsi anche fuori dal campo. Dopo un mese dal ritorno al lavoro post-coronavirus, il Napoli si concede una serata in compagnia, lontana dai riflettori e dai tifosi, come in un grande spogliatoio che deve ritrovarsi prima di ritrovare il terreno di gioco.Non solo urla e allenamenti a grande intensità, dunque, quelli di Gennaro Gattuso negli ultimi giorni a Castel Volturno. In vista dell'esordio di sabato in unvuoto, come riportato da Sky Sport, la squadra azzurra prova a ritrovarsi a cena e a ritrovare lo spirito di gruppo che era stato recuperato con la cura-Gattuso appena prima del. Il lutto che ha colpito l'allenatore azzurro la scorsa settimana ha smorzato un po' gli entusiasmi della ripresa, ma ha anche avvicinato il gruppo alla sua guida dopo mesi di lontananza obbligata.