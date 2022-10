Napoli, che peccato: 1-1 con l'Ajax, primo punto in YL ed eliminazione

Un'occasione sprecata, con rimonta solo nel finale. Al Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi non riesce il colpaccio contro l'Ajax nella sfida di ritorno contro gli olandesi in Youth League. Gli azzurrini avevano conservato il vantaggio fino nel finale, quando poi la rete di Hato quasi al 90' strozza in gola l'urlo di Cercola e regala un solo punticino ai padroni di casa, il primo di questa stagione in Europa.

Eppure il Napoli era partito benissimo: una traversa in avvio con Gioielli, ritmo alto e squadra pronta che prova a rispondere al pesante passivo dell'andata (5-1). Il gol che sblocca la gara arriva alla mezz'ora: fallo di Sarfo su inserimento di Giannini in area, rigore per il Napoli e gol di Rossi per il vantaggio. In apertura di ripresa gli azzurrini potrebbero raddoppiare, ma mancano due volte l'occasione giusta e la beffa arriva puntuale prima del fischio finale. La squadra di Frustalupi resta all'ultimo posto in classifica, ufficialmente eliminata dalla competizione.