Servono 7,2 tiri al Napoli per segnare un gol. Circa 15 conclusioni (in media) verso la porta, dunque, per poter concludere un match sul 2-0 come quello contro il Parma nell’ultima uscita di campionato. Questi i dati pubblicati dall’ultimo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), che analizzano le squadre più “ciniche” e quelle più “sprecone” del calcio europeo.

Secondo i dati pubblicati dallo studio Cies, gli azzurri di Gattuso hanno la peggior media tiri/gol fatti della Serie A tra le big che si contenderanno la fascia alta della classifica. Al primo posto c’è l’Inter (6), seguita dalla Roma (6,1) e dal Milan capolista (6,7). Poi Lazio e Atalanta (7,0), anche la Juventus mette il naso davanti al Napoli (7,1).

Insigne e compagni - al 10° posto della speciale classifica italiana e nelle retrovie anche della classifica europea - vengono superati anche da Sampdoria (6,6) e Spezia (6,7), così come dal Torino (6,9). La squadra di Gattuso realizzano il 56% delle conclusioni tentate dall’area di rigore, mentre la distanza media di ogni conclusione a rete è di 17,9 metri.

