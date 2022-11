Napoli, Reina ricorda: «Quando ho visto Maradona non avevo parole»

«Ho giocato a Napoli e ho scoperto quello che Maradona vuol dire per loro». Questo un passaggio della lunga intervista rilasciata da Pepe Reina, ex portiere del Napoli, a La Nacion prima del prossimo Mondiale in Qatar. Il portiere spagnolo, in azzurro tra le gestioni Benitez e Sarri, ha raccontato di quando a Castel volturno ha potuto incontrare Diego Armando Maradona.

«È un Dio, una religione aggiunta per i napoletani» racconta «Ho avuto la fortuna di incontrarlo, condividere con lui alcuni momenti e capire quanto importante fosse per la comunità, per la gente di Napoli. Era un Dio e lo sarà per sempre. Incontrarlo ti paralizza, ero così tanto emozionato quando l’ho incontrato che non trovavo le parole giuste. Ho una grande ammirazione per quello che ha fatto in campo nella sua vita».