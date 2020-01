Il Napoli si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia battendo 2-0 il Perugia con una doppietta di Insigne su calcio di rigore nel primo tempo. Gli azzurri ai quarti affronteranno la vincente di Lazio-Cremonese.

RILEGGI LA DIRETTA

Il Napoli in avvio gestisce ma il Perugia tira per primo in porta, para Ospina. Insigne lancia Lozano ma la palla è lunga. Ci prova Iemmello imbeccato da Falcinelli: di poco fuori. Al 9' è Elmas ad andare alla conclusione: alta. Quindi è il sinistro di Fabian a impegnare Fulignati. Tentativo anche di Lozano ma il portiere perugino si oppone. In mischia anche Insigne va alla conclusione ma le maglie rosse fanno muro. Brividi per un colpo di testa di Manolas fuori. Al 23' Lozano viene atterrato in area ed è calcio di rigore. Sul dischetto va Insigne che non perdona: 1-0 al 26'.

Gli azzurri vanno di nuovo alla conclusione con Lozano, deviato. Al 34' check Var per un fallo di braccio in area di Iemmello (poi ammonito per proteste) e nuovo rigore per i partenopei. Va di nuovo Insigne sul dischetto e sigla il 2-0. Per i grifoni ci prova Falcinelli da lontano ma non inquadra la porta. Due minuti di recupero: Zielinski segna un gran gol ma è in fuorigioco, dopodiché arbitro al Var per un tocco di braccio di Hysaj in area e calcio di rigore per il Perugia. Va Iemmello e Ospina para, riscattandosi dopo l'errore dell'Olimpico. Finisce così il primo tempo.

Nella ripresa non si chiude un interessante scambio Zielinski-Llorente. Iemmello va ancora alla conclusione ma Ospina c'è. Ci riprova Zielinski ma è murato. Al 65' arriva il momento dell'esordio di Demme, gli fa spazio Fabian. Insigne ci riprova, tra le braccia di Fulignati. Brividi per un colpo di testa di Falcinelli che non trova la porta. Al 74' fuori Lozano per Callejon. Al 79' conclusione da fuori di Falasco per una fase di gioco in cui il Napoli sta decisamente a guardare. Tocca ad Allan entrare per Zielinski. Tre i minuti di recupero e poi il Napoli passa ai quarti di finale.



NAPOLI (4-3-3)

Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.A disposizione: Meret, Idasiak, Tonelli, Allan, Demme, Gaetano, Callejon, Milik. Younes. All. Gattuso.

PERUGIA (3-5-2)

Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli.

A disposizione: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri. All. Cosmi.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA