Napoli, buona la seconda: 4-1 al Perugia, Politano e Kvara al top

Buona la seconda per il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo essersi sbarazzato dell’Anaune qualche giorno fa ha la meglio anche del Perugia, avversario sicuramente di livello più alto ma esattamente a inizio preparazione, come gli azzurri. Se la luce di Kvaratskhelia aveva saputo conquistare tutti contro i trentini di Eccellenza, ha brillato anche stavolta: bastano 5 minuti al georgiano del Napoli per riprendersi la scena e siglare il vantaggio dopo uno scambio bello e rapido con Victor Osimhen, stavolta titolare al posto di Petagna. È solo Napoli nella prima mezz’ora, perché il Perugia di Castori si fa vedere solo con le sortite offensive di Melchiorri - che tiene da solo tutto l’attacco - e poi si schianta sul muro Juan Jesus-Rrahmani. Il Napoli, però, non è fluido e allora il raddoppio arriva da calcio d’angolo: al 36’ è anguissa a colpire prima di testa e poi di destro per il 2-0.

Spalletti ne cambia otto a inizio ripresa, praticamente lasciando in campo solo il capitano Di Lorenzo, Mario Rui e pure Juan Jesus. L’inizio non è dei migliori, perché passano tre minuti e proprio Melchiorri sorprende tutti, ma gli azzurri ristabiliscono subito il gap con la rete di Politano al 53: bella azione personale, e gol a freddo davanti al portiere. La seconda frazione scivola via senza troppi patemi: Spalletti fa entrare anche Costanzo e Zerbin nel finale per dare forze fresche e l’unico ad accendere la luce in avanti è Ounas, incapace però di allargare il vantaggio nel finale. Per il poker napoletano serve una mano dell’arbitro: bravo Petagna a scattare in profondità e anche il fischietto a rilevare il rigore. Dal dischetto ci va proprio il 37, con le voci del Monza nella testa, e segna il quarto gol.

NAPOLI-PERUGIA 4-1

Napoli (4-3-3) Meret (dal 46’ Contini), Di Lorenzo, Rrahmani (dal 46’ Zanoli), Juan Jesus (dal 78’ Costanzo), Mario Rui (dal 78’ Zerbin), Anguissa (dal 46’ Demme), Lobotka (dal 46’ , Fabian (dal 46’ Elmas), Lozano (dal 46’ Politano), Osimhen (dal 46’ Petagna), Kvaratskhelia (da 46’ Ounas). A disposizione: Marfella, Zedadka, Ambrosino, Gaetano, Folorunsho. All. Spalletti

Perugia (4-1-4-1) Gori, Sgarbi (dal 87’ Lo Giudice), Curado (dal 87 Sulejmani), Iannoni (dal 70’ Giunti), Vulikic (dal 66’ Baldi), Onishchenko (dal 60’ Ghion), Angori (dal 60’ Righetti), Casasola (dal 87’ Cicioni), Kouan (dal 76’ Rosi), Dembele (dal 61’ Vano), Melchiorri (dal 76’ Lunghi). A disposizione: Bulgarelli, Moro, Di Chiara. . All. Castori

Marcatori: 5’ Kvaratskhelia (N), 36’ Anguissa (N), 48’ Melchiorri (P)

Note: 1000 spettatori

Ammoniti: 32’ Vulikic (P), 44’ Rrahmani (N), 53’ Politano (N), 90’+2’ Petagna (rig)

Espulsi: nessuno

La diretta sulla pagina Fb della Ssc Napoli.