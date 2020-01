LEGGI ANCHE

Condannati per rito direttissimo i tifosi del Napoli che prima della gara di Coppa Italia con il Perugia sono stati scoperti con materiale pericoloso a bordo di una 500 bianca. Il tribunale di Napoli ha condannato i 4 a otto mesi di reclusione (pena sospesa) per detenzione di mazze, fuochi, petardi e bengala in occasione di manifestazioni sportive.