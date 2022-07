Napoli-Perugia a Dimaro il 17 luglio: i biglietti azzurri ancora a 20 euro

Debutto ufficiale contro l'Anaune il 14 luglio, poi il 17 la sfida contro il Perugia. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà i grifoni di Castori nella seconda uscita estiva nel ritiro della Val di Sole: si giocherà alle 18 e sarà a tutti gli effetti il saluto al Trentino, visto che la squadra il 18 sarà impegnata poi nell'ultima giornata di doppio allenamento prima della ripartenza per Napoli.

L'ultimo precedente tra le due squadre è arrivato in Coppa Italia nel 2020, con gli azzurri di Gattuso impostisi per 2-0 a Fuorigrotta. Come per la sfida all'Anaune, anche contro il Perugia saranno mantenuti gli stessi standard di vendita per i biglietti, già disponibili da oggi sul sito di Liveticket:

Tribuna Coperta 22 Euro

Tribuna Laterale 17 Euro

Se acquistati a Dimaro:

Tribuna Coperta 20 Euro

Tribuna Laterale 15 Euro