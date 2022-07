Live Napoli-Perugia 1-0 Kvara segna ancora! Il georgiano sugli scudi

Luciano Spalletti lancia il 4-3-3 nella seconda uscita stagionale del suo Napoli, l'amichevole estiva contro il Perugia a Dimaro.

Gli azzurri sono chiamati a mostrare al pubblico presente - il campo di Carciato è sold out per la sfida di questo pomeriggio - e alla squadra di Castori il lavoro fatto in questi giorni.

C'è Fabian titolare in mezzo al campo con Lobotka e Anguissa, in avanti dal primo minuto Osimhen, che invece era rimasto in panchina con l'Anaune. Confermati Lozano e Kvaratskhelia sui lati, mentre in difesa torna Juan Jesus.

La diretta sulla pagina Fb della Ssc Napoli.