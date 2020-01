LEGGI ANCHE

Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2020

Altra esclusione, la terza di fila, per Sebastiano Luperto. Il 24enne difensore azzurro è stato estromesso dalla formazione titolare del Napoli contro il Perugia - in Coppa Italia - a causa di uno stato influenzale che l'ha colpito nelle ultime ore, come comunicato dal club azzurro, altro colpo basso alla difesa napoletana che già deve fare a meno di Malcuit, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam.«Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza», si legge dall'account ufficiale su Twitter del Napoli. Il difensore pugliese era stato escluso dalle gare contro Inter e Lazio per scelta tecnica da Gattuso, ma resta un intoccabile: il Napoli ha infatti ribadito nelle ultime settimane la sua incedibilità.