Gli azzurri vincono e passano il turno in Coppa Italia ma non riescono ancora a convincere i tifosi. Restano i dubbi sulla tenuta e il gioco di Gattuso, ancora poco incisivo anche al cospetto di una squadra di serie B.«È stata una vittoria facile contro una squadra che certo non poteva impensierirci - commentano in strada - La differenza di categoria si è vista, eppure abbiamo sofferto lo stesso. Questo ci deve far riflettere e deve convincerci che la strada da percorrere è ancora lunga.ma da domani sarà necessario concentrarsi sulle prossime due partite che non sono affatto semplici. Prima la Fiorentina e poi la Juve, bisogna portare a casa quanti più punti possibile. S'inizia a vedere un po' di gioco ma ora c'è da mettere benzina nel motore e correre più che possiamo. Abbiamo tutto il girone di ritorno per risalire la classifica».