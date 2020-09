Prove generali di campionato. Il Napoli torna allo stadio San Paolo per il test amichevole con il Pescara e Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'esordio stagionale a Parma. Ecco l'undici scelto dal tecnico azzurro: tra i pali c'è Meret; in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam; in mezzo al campo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; e in attacco tridente inedito con Politano, Osimhen e Lozano. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali restano fuori Insigne e Mertens. Non convocati e ufficialmente in lista di sbarco Milik e Llorente.

