Napoli-Pescara senza ostacoli: negativi i tamponi degli azzurri

Napoli-Pescara si gioca: nessun intoppo per il match amichevole, l'ultimo della stagione, in programma questo pomeriggio a Castel di Sangro. Come riportato dal club tramite i canali ufficiali, sono risultati tutti negativi i tamponi covid effettuati al gruppo squadra ieri sera. Dopo il match, il Napoli lascerà l'Abruzzo e farà ritorno in città.

