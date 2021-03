Napoli, quanti rimorsi a Pescara: rigore fallito, azzurrini ko per 4-3

Dopo un lungo stop di due settimane a causa del covid, torna in campo la Primavera del Napoli allenata da Emmanuel Cascione, nel match contro il Pescara in programma per la 13esima giornata del campionato Primavera 2. Una sfida subito in salita per gli azzurrini: il Pescara va subito in vantaggio prima con Belloni e poi con Blanuta in avvio, arrotondando il risultato con il tris di Chiarella prima dell'intervallo.

Cascione prova a smuovere gli azzurrini nello spogliatoio e la reazione c'è: Ambrosino fallisce un rigore all'ora di gioco, Labriola invece sigla il suo dieci minuti più tardi e prova a riaprire il match. Il poker pescarese arriva con il gol di Chiarella dal dischetto al 74° ma la rete di Furina un minuto più tardi sembra tenere il Napoli in partita. Il terzo gol azzurro arriva, ma solo in pieno recupero con Guarino, utile alle statistiche ma inutile ai fini del match, con un 4-3 che pesa sul morale (e sulla classifica) degli azzurrini.

Ultimo aggiornamento: 19:22

