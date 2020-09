LEGGI ANCHE

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel volturno con nella testa le due amichevoli in programma venerdi e domenica, rispettivamente contro il Pescara al San Paolo e lo Sporting Lisbona in Portogallo. Difficilmente ci sarà in campo, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Prima volta al Centro tecnico anche per Petagna , che ha effettuato tutti i test medici in mattinata e poi ha svolto allenamento personalizzato in campo.Pian piano Gattuso ritroverà anche il resto del gruppo. Come informato dal sito ufficiale, questa mattina sono rientrati dalle nazionali già Fabian e Rrahmani, protagonisti con Spagna e Kosovo. Domani rientrerannoe Lobotka, Hysaj e i due polacchie Milik.