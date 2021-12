Napoli, Petagna è un gigante: se il gol non è tutto per un bomber

Steven Spielberg gli avrebbe già trovato una parte, quella del Grande Gigante Gentile. Andrea Petagna, infatti, è proprio così, come il protagonista del celebre film del 2016: 190 centimetri di generosità messi a disposizione della squadra.



Contro il Milan, Luciano Spalletti lo ha lanciato in campo dal primo minuto. Una mossa a sorpresa che ha spiazzato tutti, a partire dai difensori rossoneri. Ma Andrea non è rimasto sorpreso per niente,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati