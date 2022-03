Napoli, Petagna in infermeria: risentimento alla coscia destra

Brutte notizie per Andrea Petagna, attaccante azzurro sostituito nel finale di Verona-Napoli di questo pomeriggio per un problema muscolare. La punta ex Atalanta e Spal, subentrata in campo nel secondo tempo al posto di Victor Osimhen, ha accusato un risentimento alla coscia destra secondo quanto informato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali.

La partita di Petagna è durata quindi soli cinque minuti: entrato al 90’ ha dovuto alzare bandiera bianca pochissimi minuti più tardi a causa del problema alla coscia. Uno scatto ben giocato l'unico acuto possibile nel poco tempo. La punta azzurra sarà rivalutata nelle prossime ore, dopo il rientro in città, in attesa di capire se potrà essere a disposizione sabato prossimo contro l'Udinese.