Napoli, Petagna verso Monza: 13 milioni in caso di salvezza

Si avvicinano le strade del Monza e di Andrea Petagna: l'attaccante ex Milan, Atalanta e Spal, in questi giorni a Dimaro con il gruppo di Luciano Spalletti per il ritiro, è pronto a cambiare aria: il futuro sarà a Monza, con Galliani che lo ha corteggiato nelle ultime settimane ed è pronto ad accelerare con il Napoli per convincere il club di De Laurentiis.

La formula prevista - secondo Sky Sport - è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno, in caso di salvezza del Monza. Se i lombardi riusciranno a mantenere la categoria al termine della loro prima stagione di sempre in Serie A, allora al Napoli andranno 13 milioni di euro. Il club azzurro tornerà immediatamente sul mercato per regalare un nuovo attaccante a Spalletti in vista del prossimo anno.