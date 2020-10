Napoli-Atalanta è stata anche l'occasione per Andrea Petagna per rivedere una parte del suo passato. Lanciato in Serie A proprio dai nerazzurri di Gasperini, l'attaccante oggi azzurro ha voluto dedicare un post social a Josip Ilicic, lo sloveno dell'Atalanta rientrato proprio ieri in campo a tre mesi dall'ultima volta: «Sono veramente delice di averti rivisto sorridente e in campo. Ti voglio bene» il messaggio dell'ariete napoletano. all'ex compagno.

Ultimo aggiornamento: 18:36

