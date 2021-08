Petagna, Spalletti rimanda la Samp? «So quanto valgo, lo sa anche lui»

«All’inizio della preparazione ho avuto un piccolo infortunio, ora sto meglio e mi sentivo che avrei segnato stasera». Andrea Petagna inaugura la sua stagione alla grande, con un gol che regala tre punti al Napoli e forse rinvia la sua cessione. «Ci sono state tante voci in questa settimana, non pensavo nemmeno di essere qui. Io so quanto valgo, lo sanno anche i miei compagni, mi avevano predetto il gol, Spalletti me lo ripete sempre». E proprio l'allenatore toscano, dopo il gol, sembra aver posto un veto al suo trasferimento: «Resti qua» sembra dire il labiale del toscano.

L'attaccante azzurro reclama le sue chance: «L’anno scorso ho dimostrato qualcosa quando ho giocato, poi non ho avuto più la possibilità» ha detto a Dazn. «Siamo forti, lo sappiamo, l’anno scorso abbiamo avuto un po’ di sfortuna ma quest’anno con Spalletti ci riprenderemo. Entrare e fare gol? È bellissimo, ma anche per il mio fisico sarebbe meglio avere più minuti in campo».