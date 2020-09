LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una semplice foto, come se ne vedono tante in giro sui social. Eppure quella di Andrea Petagna sembra non essere una foto qualsiasi ma una risposta a qualche critica di troppo arrivata in rete. Sui social qualche tifoso delha storto il naso alla notizia del suo arrivo in azzurro, puntando il dito anche alla forma fisica dell'ex attaccante dellaAnche per questo, probabilmente, il neo bomber del- un gol e due assist nell'esordio amichevole contro ildella scorsa settimana - ha pubblicato dai suoi canali ufficiali una foto a petto nudo, tirato a lucido per l'avvio della stagione che lo vedrà protagonista con la squadra di Gattuso