Napoli, Petagna di nuovo social: «Il Bulldozer è tornato»

Dopo quasi un anno di assenza, Andrea Petagna torna sui social. L'attaccante azzurro ha riattivato questo pomeriggio il suo account su Instagram, che aveva disattivato nella passata stagione scomparendo di fatto dalla rete. Petagna ha subito repostato in rete foto dei suoi principali interessi: innanzitutto l'ultimo scatto con la compagna Caroline - lei invece molto presente via social -, poi una foto in campo con la maglia del Napoli, quindi il suo locale "Healty Color", che a breve aprire la sesta sede italiana, dopo Milano, Roma, Torino e Trento.