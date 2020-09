LEGGI ANCHE

Notte speciale per Andrea Petagna , che sui social ha ringraziato i fan dopo l'esordio in maglia Napoli: «Buon test amichevole. Finalmente con i miei nuovi compagni al San Paolo» ha scritto il neo attaccante azzurro, ieri sera protagonista nella ripresa con i due assist e il gol finale che hanno aiutato la squadra dinel 4-0 contro il Pescara in amichevole.Altro elemento all'esordio a Fuorigrotta era Amir Rrahmani : «Finalmente allo stadio San Paolo» ha scritto il kosovaro sui social. Insieme a lui in difesa anche, di ritorno dalla doppia sfida in nazionale: «Prima al San Paolo, si torna a respirare l’aria di casa» ha scritto il terzino azzurro.