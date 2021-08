Napoli, riecco Petagna per Spalletti: la prima volta a Castel di Sangro

Riecco Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli si vede in campo anche a Castel di Sangro dopo essere stato protagonista del ritiro in Trentino a Dimaro. Questa mattina la prima volta in gruppo per l'ex Atalanta e Spal, al momento unica alternativa di ruolo a Victor Osimhen, gettato subito nella mischia da Spalletti.

Dopo il ritiro in Val di Sole, infatti, qualche problema fisico di troppo aveva frenato Petagna. Nei primi giorni in Abruzzo solo palestra e piscina per la punta azzurra, prima di rivedersi questa mattina con il resto del gruppo già a buon punto nella condizione. Ghoulam Zedadka e Palmiero hanno fatto personalizzato in campo, lavoro in palestra per Machach e Contini.