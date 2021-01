Torna il sereno in casa Napoli soprattutto sulle condizioni di Andrea Petagna, l’attaccante azzurro che era uscito malconcio dalla sfida di domenica al Maradona contro la Fiorentina. Nell’allenamento del mattino a Castel Volturno infatti l’azzurro ha svolto l’intero lavoro con il resto della squadra a disposizione di Gattuso.

LEGGI ANCHE Napoli-Milan, sfida per Junior Firpo: ma il nuovo obiettivo è Otavio

Non ci saranno problemi, dunque, per la sfida di domani sera a Reggio Emilia contro la Juventus in Supercoppa, con Petagna che recupera e contende il posto a Mertens. Allenamento differenziato invece per Maksimovic: il difensore azzurro ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte da solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA