Napoli, Petagna fa l'americano: vacanze a Miami in attesa del futuro

Il mare dell'oceano e alle spalle lo skyline di una delle più famose città al mondo. Andrea Petagna fa l'americano, l'attaccante azzurro si è spostato ormai da qualche giorno a Miami, in compagnia di compagna e amici per godersi qualche giorno di vacanza. L'attaccante azzurro non è ancora certo di proseguire a Napoli la sua avventura: si è visto poco nel finale di stagione e la poca continuità avuta con Spalletti potrebbe anche portarlo lontano dall'azzurro se dovesse arrivare un'offerta convincente.