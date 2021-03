Napoli, Petagna ora vede il rientro: Lobotka out, Rrahmani in palestra

Il Napoli di Gennaro Gattuso continua a lavorare in vista del match di domani contro la Roma. Per l'allenatore azzurro gruppo quasi al completo: rispetto agli ultimi assenti in infermeria, solo Stanislav Lobotka sembra escluso dalle convocazioni visto che la tonsillite non gli ha mai permesso di allenarsi questa settimanc con il resto del gruppo.

Dopo la Roma arriverà la sosta e per Andrea Petagna sarà l'ultimo stop prima del rientro: l'attaccante azzurro anche questa mattina ha svolto lavoro personalizzato sul campo e vede finalmente il ritorno in gruppo insieme con il resto degli azzurri. La gara col Crotone, dopo la sosta, potrebbe veder rientrare anche Amir Rrahmani che quest'oggi ha continuato il percorso di recupero in palestra.

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA