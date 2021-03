Il Napoli torna in campo: Petagna verso il recupero

Dopo due giorni di sosta il Napoli di Gennaro Gattuso torna in campo. Non si giocherà nel fine settimana ma gli occhi dello staff tecnico sono puntati soprattutto su quegli elementi in infermeria che dovranno recuperare in vista del ritorno del campionato.

Tra questi c'è sicuramente Andrea Petagna: l'attaccante azzurro ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte in gruppo in attesa di accelerare per poter rientrare con il Crotone, subito dopo la sosta per le nazionali. Saranno da valutare anche le condizioni di Amir Rrahmani, che rientrerà a Napoli nelle prossime ore dal Kosovo.