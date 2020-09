Ultimo aggiornamento: 16:05

«Spero di conquistare i tifosi nelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa». Andrea Petagna si gode gli applausi dopo la prima uscita con il Napoli ma sa che le partite che contano sono le prossime. «Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens. In attacco c'è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio».«Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto. Ora sono qui, voglio migliorare ancora. Sono davvero felice, voglio fare gol e spero di poter dare soddisfazioni e aiutare la squadra. Sono a completa disposizione dell'allenatore» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Gattuso è un esempio per tutti per la sua voglia di non mollare mai, lo era da calciatore e lo è da allenatore, quanto giocherò lo deciderà lui. L'Europeo? È un obiettivo, ma tutto passa da Napoli. Dobbiamo riconquistare la Champions».