LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 anni ancora da compiere ma la voglia di spiccare il volo.è uno dei nomi nuovi del calcio europeo, un centrocampista a tutto tondo capace di mettersi in mostra in Ligue 1 nelle ultime due stagioni con continuità e qualità, con addosso la maglia dell'. Secondo quanto riportato da Marca, però, la sua avventura francese potrebbe concludersi a fine stagione visto che si scatenerà per lui una più che probabile asta internazionale.Sono tanti i club europei di livello medio-alto che hanno segnato il suo nome per il prossimo anno, un investimento quasi sicuro: in Francia ci sono Lille, Rennes e, in Spagna lo osservano molto da vicinoe Villarreal, ma anche in Italia ci sono occhi interessati come quelli della Fiorentina e diche già lo segue da diversi mesi e lo porterebbe con piacere a Napoli . La valutazione del calciatore si aggira oggi sui 15-20 milioni.