Napoli, ecco il piano per blindare Koulibaly: c'è il muro anti-Juve

Il piano Napoli per blindare Koulibaly: l'offerta sarà di 5 milioni base più bonus, intorno al milione, al difensore senegalese che la prossima settimana sarà in ritiro a Dimaro. E sarà lì anche il presidente De Laurentiis, in Trentino l'incontro per cercare di arrivare alla fumata bianca.



La Juve, intanto, si è fatta avanti e potrà rifarlo appena si concretizzerà la cessione di De Ligt, sempre più vicina al Bayern Monaco e domani a Torino ci sarà l'agente del difensore olandese che è lo stesso di Pogba: Kalidou è il preferito di Allegri per la sostituzione dell'olandese ma ci sono anche altri nomi nella lista come Gabriel dell'Arsenal e Milenkovic della Fiorentina. La Juve potrebbe arrivare ad offrire 30 milioni al Napoli (l'offerta al senegalese sarebbe invece tra i 6.5 e i 7 milioni di euro) ma troverebbe di fronte un muro perché il club azzurro non vuole cederlo a una rivale e a una diretta concorrente per la Champions League. E poi il difensore senegalese ha sempre fatto trapelare la sua intenzione di non voler giocare in altri club in serie A al di fuori del Napoli.



All'estero Chelsea e Barcellona potrebbero scendere in campo formulando le loro offerte ma ci sarebbe comunque da convincere il Napoli che non vuole privarsene. E il club azzurro ha dato un segnale forte: è pronto a un sacrificio economico importante per trattenere il difensore senegalese e rinnovargli il contratto e non vuole cederlo. Per Spalletti è fondamentale, un uomo chiave non solo per lo spessore tecnico ma anche per lo spessore umano e la grande importanza nello spogliatoio azzurro. E Kalidou è molto legato alla città, alla piazza, alla tifoseria, ai colori azzurri. La stima dell'allenatore, il grande rapporto con i compagni di squadra e l'affetto di Napoli potrebbero essere degli elementi molto importanti in quella che sarà la scelta di Koulibaly che con la partenza di Insigne diventerebbe il nuovo capitano del Napoli.





Saranno giorni caldi sul suo futuro quelli che animeranno il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. De Laurentiis proverà a strappare il sì di Koulibaly, il Napoli è disposto a fare una deroga al tetto ingaggi mettendo sul tavolo un'offerta importante: se ne parlerà durante il ritiro che Kalidou comincerà qualche giorno dopo rispetto al raduno di stasera degli altri azzurri in Trentino (ieri secondo giorno di raduno a Castel Volturno e tra gli altri sono arrivati lo spagnolo Fabian Ruiz, Demme e il messicano Lozano) perché è stato impegnato a giugno con la nazionale senegalese. Tutte le strade ancora aperte per il suo futuro dal rinnovo del contratto che scade nel 2023, alla permanenza fino alla scadenza a un'eventuale partenza (tra i nomi dei possibili sostituti Milenkovic della Fiorentina o Kim Min-jae difensore coreano di 25 anni del Fenerbahce).



Il profilo individuato per l'attacco è Deulofeu, lo spagnolo dell'Udinese: il Napoli lo ha individuato da tempo e attende per piazzare l'affondo, cosa che potrà avvenire però solo se nel reparto offensivo ci sarà qualche cessione. Un'altra ipotesi è Kostic dell'Eintracht Francoforte che è già finito nel mirino della Juve. L'altra opzione è Solbakken, il norvegese del Bodo Glimt cercato anche dalla Roma. E un'altra possibile ipotesi come esterno è Orsolini del Bologna. Tutto si muoverà soltanto se dovesse andare via Politano ma la pista Valencia si è bloccata. Stesso discorso per il centrocampo, un movimento in entrata avverrà se dovesse esserci un'uscita: tra i profili monitorati Svanberg del Bologna e Veretout della Roma.



Meret rinnoverà fino al 2027, la firma avverrà durante il ritiro a Dimaro. Napoli che è al lavoro per il secondo portiere, dopo diversi sondaggi il club azzurro dovrà prendere la decisione definitiva. In corsa Sirigu che si è svincolato dal Genoa, l'altra ipotesi al momento è quella di Tatarasanu del Milan.



In stand by la trattativa con il Brighton per Ostigard, un discorso che il Napoli dovrà andare a definire con il club inglese dopo aver strappato il sì del difensore centrale l'anno scorso in prestito al Genoa. Lui il rinforzo individuato come quarto centrale da aggiungere a quelli in rosa: il club azzurro vuole provare a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto.



L'attaccante belga, svincolato a parametro zero dal Napoli, è sempre più vicino al Marsiglia che lo ha individuato come rinforzo per l'attacco. Dopo il contatto tra l'Om e i suoi agenti la trattativa è da considerare in dirittura d'arrivo. Petagna piace al Monza ma non ci sono stati sviluppi nel discorso tra i due club.