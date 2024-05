Il cerchio si stringe su Stefano Pioli. Ma De Laurentiis, come un abile prestigiatore, preferisce tenere in mano anche altre carte compreso il jolly che porta a Conte. Il casting è sempre aperto per la panchina del Napoli. Ma l'attuale allenatore del Milan resta in cima al taccuino del patron della Filmauro. Pioli, 59 anni, ha ancora un anno di contratto con il Diavolo, ma la sua avventura in rossonero può considerarsi conclusa. Di contro le sue quotazioni in quota Napoli continuano ad essere in ascesa. Il tecnico è stato sondato da tempo e le parti sembrano sempre più vicine. Pioli ha un ingaggio di circa 4 milioni di euro con il Milan ed a fine stagione andrà a trattare la risoluzione con tanto di incentivo all’esodo che potrebbe essere un assist per il Napoli (che proporrà un biennale con opzione per un altro anno a cifre leggermente più basse). L’allenatore rappresenterebbe la continuità tattica con il recente passato.

APPROFONDIMENTI Calciomercato Napoli, l'agente di Simeon Maradona, ritrovato in Francia il Pallone Kvaratskhelia, stipendio Napoli: il rinnovo prima degli Europei

Sul taccuino del patron ci sono altri due nomi illustri. Il primo è Gasperini dell’Atalanta. Anche il tecnico della Dea ha un altro anno di contratto come Pioli, ma non è certo in uscita sebbene non abbia chiuso a priori la possibilità di un dialogo. In ogni caso se DeLa dovesse orientarsi sul Gasp dovrà prepararsi ad una mezza rivoluzione sul mercato, considerando che il 66enne allenatore della Dea è un integralista della difesa a “tre”. Discorso ben diverso per Vincenzo Italiano della Fiorentina. Il tecnico ha annunciato da tempo il suo addio alla Viola ed è un vecchio pallino di DeLa. Tra le parti c'è feeling da tempo, ma finora non si è mai arrivati a chiudere il cerchio probabilmente anche per via delle operazioni di disturbo di altri club (il Torino si è aggiunto alla fila) che continuano a corteggiare Italiano. Last but not least, Antonio Conte. Dopo il pressing di novembre scorso ed il nuovo tentativo per il dopo Mazzarri, De Laurentiis ha lasciato comunque aperta la porta al dialogo con l'ex Ct della Nazionale. Ma stavolta lasciando la prima mossa in mano all'allenatore pugliese. Un parttia a scacchi insomma per avere la possibilità eventualmente di avere più portere contrattuale. Si vedrà.