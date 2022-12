Continuano le visite al ritiro del Napoli in Turchia. Oggi nel campo base azzurro a Antalya è arrivato anche Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juve e oggi volto noto in Turchia: dall'estate allena il Karagumruk. Il Napoli ha postato la foto di Pirlo e Spalletti dai suoi canali social.