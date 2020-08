Giornata a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli per Vincenzo Piscane che è stato in compagnia dei suoi cinque assistiti (Insigne Tutino, Contini, Bifulco e Ciciretti) per fargli il personale in bocca a lupo in vista dell'inizio della nuova stagione oramai alle porte. L'agente napoletano ha preso da poco nella sua scuderia anche il capitano azzurro che dopo aver rotto il rapporto con Mino Raiola si è affidato a Pisacane per curare i propri interessi futuri. © RIPRODUZIONE RISERVATA