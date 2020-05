LEGGI ANCHE

Pizza a domicilio anche per Fabian Ruiz , lo spagnolo delche si è gustato il piatto tipico in città sempre a domicilio, come è possibile fare già da diversi giorni. Lo spagnolo è stato immortalato sui social al momento del passaggio di consegne ed è stato anche ringraziato dalla pizzeria "Concettina Tre Santi" dopo la consegna avvenuta:ha infatti regalato al proprietario una sua maglia utilizzata in questa stagione.