Napoli, la prima pizza di Kim Min Jae: il sudcoreano da 50 Kalò

La prima pizza non si scorda mai? Prima ancora dell'esordio in campo ufficiale con la maglia del Napoli, Kim Min-Jae si gode l'esordio in pizzeria in città: il difensore sudcoreano è stato ieri sera nella nota pizzeria 50 Kalò, a due passi dal lungomare, per uno dei primi incontri ravvicinati con quello che è il piatto più conosciuto di Napoli in giro per il mondo. Anche nella sua Corea del Sud. Kim è stato subito immortalato dal personale della pizzeria che ha scattato una foto con lui condividendola poi sui social.