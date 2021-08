Napoli, Pjanic aspetta la Serie A: «Si sta allenando, ma andrà via»

È stato convocato dal Barcellona per quella che sarà, con ogni probabilità, la sua ultima partita da calciatore blaugrana. Miralem Pjanic aspetta la Serie A: il centrocampista catalano lascerà la Liga dopo appena un anno e per rilanciarsi vorrebbe tornare in Italia con la Juventus, il Napoli e la Roma che pensano al suo rientro.

LEGGI ANCHE Ounas si prende solo il Napoli: non convocato dalla sua Algeria

A confermare la partenza di Pjanic ci ha pensato anche Koeman: «Mancano pochi giorni per le ultime cessioni, Pjanic è uno dei nostri giocatori in partenza. Si sta comportando bene e per questo è rientrato fra i convocati per la partita col Getafe, sarebbe una mancanza di rispetto non convocarlo» le parole dell'allenatore catalano. Spalletti lo conosce bene, ma la trattativa sarà complicata per tutti negli ultimi giorni di mercato.