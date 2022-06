Napoli-Pjanic non si farà: il Barça prova a svenderlo al Marsiglia

Il Barcellona ci ha provato, ma senza successo. Il club blaugrana vuole vendere a ogni costo Miralem Pjanic, ma il centrocampista serbo al Napoli non interessa e così non entrerà di sicuro in alcuna trattativa che potrebbe veder coinvolto Kalidou Koulibaly nelle prossime settimane. Secondo il quotidiano Sport, viste le difficoltà già riscontrate, il club catalano sta offrendo il centrocampista anche altrove in Europa.

Al momento potrebbe essere il Marsiglia il club interessato a portarsi a casa il centrocampista bosniaco approdato al Barcellona ormai più di due anni fa. Il club blaugrana proverà a venderlo in Ligue 1 per alleggerire il monte ingaggi e cancellare dalla voce spese i 7 milioni di euro percepiti in Spagna da Pjanic. Cifra che non ha permesso di creare alcuna trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis, che pure si era interessato al calciatore visto il trascorso con Spalletti a Roma.