«Dovevamo far fallo, non l'abbiamo fatto nemmeno stavolta». Da giorni, a Napoli, tra tifosi azzurri ci si saluta così. Niente stretta di mano, niente «Ciao, come stai», un abbraccio caloroso. La testa è ancora a Napoli-Milan, a quella volata di Leao verso la porta, alla difesa napoletana che sembra fatta di birilli solo da buttare a terra prima dello strike di Giroud. Spalletti e Juan Jesus lo avevano detto alla vigilia: astuzia e equilibrio. Quello che è mancato. Ma perché il Napoli non è riuscito a fermare Leao o Brahim in campionato o in Europa? La qualità degli avversari ha fatto la differenza nella giocata decisiva - non sempre di fronte ai meriti degli altri ci sono i tuoi demeriti - ma i numeri della stagione dicono che gli azzurri sono costruiti per creare e non per distruggere.



Tra le big italiane, infatti, il Napoli è quella che fa meno falli in assoluto. 10 di media a partita, contro i 12,5 di media del Milan di Pioli. Nessuno è più "corretto" degli azzurri in campo. Napoli fanalino di coda anche nelle ammonizioni: 39 i gialli in Serie A (1,1 di media, nessuna big ne ha di meno) e 58 in stagione. Il Milan, per tornare ai rossoneri, è già a quota 100. Un dato che certifica quello che Spalletti ha sempre ripetuto. Se un anno fa alla squadra mancava un pizzico di fisicità, oggi che la fisicità sembra migliorata gli azzurri hanno qualità precise da mettere in campo: gioco, gioco e ancora gioco. È lì che è stata costruita l'annata fantastica vissuta in campo, ma è forse anche quello che è mancato in 180' di calcio e predominio territoriale, occasioni sprecate e un pizzico di inesperienza nei momenti topici.

APPROFONDIMENTI Napoli da scudetto, Guardiola esalta il lavoro di Spalletti Champions League alla milanese ma il Napoli non è ridimensionato Napoli, tre gol in cinque partite: dove sono i bomber?





L'assenza di uomini come Anguissa e Kim ha poi fatto la differenza: il camerunese è il migliore della squadra per falli commessi (31, comunque 50° in Serie A) e duelli vinti (142, 20° in Serie A). Min-Jae, invece, è l'azzurro con più ammonizioni: 7. A Milano c'erano entrambi mentre i rossoneri volavano in porta e forse proprio quel precedente avrebbe aiutato al Maradona martedì nell'occasione di Leao. Tutti e due torneranno arruolabili domenica con la Juve. I bianconeri sono la squadra con più espulsioni in questo campionato (6) e non tireranno certo indietro la gamba per vendicare il 5-1 di qualche mese fa.