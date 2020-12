Quattro gol alla Roma in casa, altri quattro al Crotone in trasferta. Il Napoli di Gattuso torna schiacciasassi e rincorre le posizioni d'alta classifica. Il secondo poker di fila per gli azzurri è soprattutto un dato storico da record: come riportato da Opta Italia, infatti, il club azzurro ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno quattro gol di margine per la seconda volta nella sua storia, l'ultima volta era successo nel 1957 (6-0 contro il Verona e 4-0 contro il Padova).

