La febbre ferma Fabián Ruiz , lo spagnolo delche non si è allenato oggi a Castel Volturno per l'influenza che lo tiene ai box ormai da due giorni. Tutto, dunque, si deciderà domani con l'ultimo allenamento degli azzurri prima del viaggio verso Genova dove ad attendere c'è la, avversario del posticipo del prossimo lunedì.Altro punto interrogativo potrà essere quello relativo ade a Matteo Politano , anche oggi alle prese con allenamenti personalizzati a Castel Volturno tra campo e palestra. Il brasiliano, dopo il rientro dal sudamerica, non si è mai allenato interamente con il gruppo di, stesso dicasi per l'ultimo acquisto di questo inverno a causa dell'influenza. L'allenatore azzurro deciderà domani la loro eventuale convocazione per il match contro i blucerchiati.