Napoli, Politano cambia agente: l'esterno si affida a Mario Giuffredi

Novità in vista per Matteo Politano: l'esterno azzurro, arrivato a Napoli due anni fa grazie al lavoro del suo agente Davide Lippi, ha in questi giorni cambiato procuratore, affidandosi a Mario Giuffredi. L'agente campano, dunque, allarga il numero di calciatori gestiti in azzurro: da lui, infatti, sono gestiti anche Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo.

«In data odierna Mario Giuffredi ufficializza che il calciatore Matteo Politano, nato a Roma il 03/08/1993 e militante nella S.S.C. Napoli , è entrato a far parte della M.A.R.A.T. Football Management. Mario Giuffredi ed il suo staff danno il benvenuto nella famiglia M.A.R.A.T. Football Management al calciatore con l’auspicio che questo connubio sia foriero di successi, gioie e reciproche soddisfazioni professionali» si legge dal comunicato dell'Agenzia.