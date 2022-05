Napoli, anche Politano in bilico? «Può andar via, valuteremo»

«Politano lascerà il Napoli? Potrebbe e non potrebbe». Mario Giuffredi, agente dell'esterno azzurro, non chiude a una cessione del calciatore ex Sassuolo e Inter, ma la valutazione sarà fatta di comune accordo con il club azzurro dopo questa stagione tra alti e bassi. «Non so, però, perché ci si ferma a vedere solo le ultime partite. Ha giocato poco in questo periodo ma dopo Insigne è l’esterno con più minutaggio nel Napoli. Sicuramente delle considerazioni vanno fatte, come le farà il club le faremo noi. Ma vanno fatte sul futuro guardando a 360 gradi: valuteremo se ha la testa giusta per restare, la voglia giusta, c'è da capire che direzione prende il mercato, qual è il pensiero dell’allenatore».

«Quindi ci sono tante cose da mettere insieme e considerazioni da fare, che affronteremo le prossime settimane» ha spiegato Giuffredi a Radio Punto Nuovo provando a immaginare il futuro di Politano. «Nelle ultime partite l’allenatore ha fatto delle scelte ma non vuol dire che possano precludere la strada per il futuro. Saranno fatte delle considerazioni dalle due parti, c'è da capire se ancora si sposeranno. Ma le valutazioni da fare non saranno fatte perché ha giocato meno nelle ultime partite».