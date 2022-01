48 ore di pausa dagli allenamenti, così i calciatori del Napoli hanno approfittato per un weekend libero da impegni di campo per restare in compagnia delle proprie famiglie. Alcuni, però, hanno continuato a frequentarsi anche nel finesettimana, come Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano che, con le rispettive compagne, hanno passato sulla neve questi due giorni di pausa concessi da Luciano Spalletti. Domani, però, si torna al lavoro per la sfida contro il Venezia.