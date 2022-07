Napoli, Politano arrivato a Dimaro: subito a colloquio con Giuntoli

È arrivato ieri sera in Trentino Matteo Politano, esterno azzurro che questa mattina per la prima volta ha messo piede al campo di Carciato. L’esterno azzurro, però, è arrivato in Val di Sole insieme con le voci di mercato che da settimane lo accompagnano: Politano ha chiesto la cessione, lo ha fatto a gran voce e senza nasconderlo per bocca del suo agente Mario Giuffredi, che ha in mano tanti club interessati e un Napoli che chiede la giusta offerta.

Al suo arrivo a Carciato, breve ma fitto colloquio tra l’esterno azzurro e Cristiano Giuntoli, il ds azzurro che ha svelato sabato sera a teatro l’assenza di offerte concrete dal Valencia o da altri club. Politano flirta da settimane con Gennaro Gattuso, ex allenatore a Napoli per oltre un anno, ma dal club spagnolo non ci sono proposte per il Napoli. De Laurentiis cederebbe l’ex Inter, ma non per meno di 20 milioni, la cifra che per lui fu pagata due anni e mezzo fa.