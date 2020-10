Tra i protagonisti del match del San Paolo anche Matteo Politano: «Ci è mancato il gol, loro si sono chiusi bene e hanno fatto gol all'unica azione» ha detto l'esterno azzurro. «Sappiamo che non siamo partiti bene, giovedì prossimo affronteremo una squadra forte e conosciuta, dovremo dare il massimo per vincere in Spagna».

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso striglia i suoi: «Il Covid una motivazione per l'AZ»

«Non abbiamo pensato all'AZ Alkmaar in questi giorni ma a noi stessi: la prestazione c'è stata ma siamo stati imprecisi. Il calcio è così: se non segni tu, lo fa l'avversario» ha detto a Sky Sport. «Non credo cambi qualcosa ora, siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo continuare su questa strada e portare avanti le nostre idee per poter andare lontano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA