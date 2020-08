© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i protagonisti di questi primi giorni di Castel di Sangro anche Matteo Politano , l'esterno arrivato in azzurro lo scorso gennaio che ora deve dimostrare di essere all'altezza di un'eredità importante per tutti i tifosi del Napoli, quella diappena andato via dal club azzurro.Nel frattempo, l'esterno offensivo napoletano, ha celebrato sui social il rientro in campo: «Mi sei mancato!!! Primi step di una stagione importante!» ha scritto sui social l'ex calciatore dell'Inter.